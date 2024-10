RMP exalta trabalho de Artur Jorge: 'A um passo de repetir Jorge Jesus'

Mesmo com pouco tempo de trabalho à frente do Botafogo, Artur Jorge pode repetir o feito de Jorge Jesus, que conquistou Libertadores e Brasileirão no mesmo ano — no Flamengo, em 2019 —, destacou Renato Maurício Prado, no Fim de Papo desta quinta (24).

O Artur Jorge é um baita treinador. Chegou no meio da temporada, sem aquelas coisas de "processos", ajeitou o time e está a um passo de repetir o feito do Jorge Jesus - ganhar a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano.

Renato Maurício Prado

