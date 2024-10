Por que Casares evita cravar Zubeldía como técnico do São Paulo em 2025

É o desejo da torcida, que gritou o nome do técnico no último jogo no estádio. É o desejo da diretoria, que avalia bem o trabalho do treinador. Mesmo assim, o presidente Julio Casares evita cravar com todas as letras que Luis Zubeldía será o técnico do São Paulo em 2025.

Por quê?

O São Paulo de 2025 ainda depende do fator Libertadores. A classificação da equipe para a competição continental vai pesar na balança do planejamento e investimento da equipe.

Há o temor de cravar a permanência de Zubeldía por dois fatores principais: conquista da vaga e adequação financeira. O resultado esportivo em campo pode não bastar para a permanência do argentino se ele não topar o projeto financeiro, que será mais enxuto, do Tricolor na próxima temporada.