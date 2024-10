Torcedores do Peñarol não vão a jogo e alguns ficarão presos por confusão

Muitos chegaram à Cidade da Polícia fazendo gestos obscenos. Ele batiam no escudo do Peñarol com certo orgulho. Após prestarem depoimento, os torcedores terão o destino definido. O governador Claudio Castro afirmou que todos serão escoltados para fora do Rio.

O secretário voltou a frisar que a confusão começou por um furto de celular. Depois, a crise escalou.

Criminosos com camisa do Peñarol, no Recreio dos Bandeirantes, tiveram o primeiro problema, um deles furtou um celular. Houve intervenção da Polícia Militar, a população ficou revoltada, a crise começou a escalar, mais pessoas desceram do ônibus, outros que estavam na praia. Começou aquela briga generalizada até tacarem fogo no ônibus, foi o que vocês assistiram na televisão. Lamentável. Uma cena de verdadeiros animais se digladiando no meio da rua. Esse foi o cenário.

Torcedores do Peñarol transformaram a praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste (RJ), em uma verdadeira praça de guerra na altura do posto 12. Os uruguaios saquearam um quiosque, atearam fogo em motos e entraram em confronto com banhistas e policiais militares munidos de pedras, mesas e cadeiras.

O esquema de segurança no Nilton Santos já é reforçado pela presença do Bepe (Batalhão Especial de Policiamento em Estádios). " O efetivo mais tarde já esta reforçado porque o Bepe é um batalhão exemplar ao que diz respeito a esse tipo de policiamento. A maioria dos estádios tem torcida única. O Rio de Janeiro, não."

A selvageria durou quase 1 hora e meia. O secretário de segurança admitiu falha no planejamento. Até o momento, dois uruguaios foram presos em flagrante: um pelo furto do celular na padaria e outro por porte de arma de fogo. Nenhum nome, de detidos ou feridos, foi divulgado.