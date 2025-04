Em Goiânia, Atlético-GO e Athletic-MG fecham a 1ª rodada da Série B do Brasileiro

Do outro lado, o Athletic-MG vive um momento de ascensão. O clube mineiro conquistou o acesso na Série C no ano passado e começou 2025 com a conquista do Troféu Inconfidência, o titulo do interior de Minas Gerais, vencendo o Uberlândia nas duas partidas decisivas.

Apesar da eliminação na Copa do Brasil frente ao Grêmio, o time mostrou força: empatou em 3 a 3 no tempo normal e só caiu nos pênaltis, por 8 a 7. O time é dirigido por Roger Silva, ex-centroavante revelado pela Ponte Preta com passagens por grandes clubes como São Paulo e Palmeiras.

No mercado, o Athletic seguiu ativo e contratou recentemente o atacante Max, artilheiro do Campeonato Carioca pelo Sampaio Corrêa-RJ. O clube também carrega um histórico curioso: nunca perdeu em estreias de competições organizadas pela CBF.