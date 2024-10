Jogo do Botafogo na Libertadores atrasa; Peñarol cita ônibus atacado

O jogo Botafogo x Peñarol, válido pela Libertadores e marcado inicialmente para as 21h30 (de Brasília) no Nilton Santos, começou com 15 minutos de atraso.

O que aconteceu

A Conmebol determinou a mudança para 21h45 cerca de uma hora antes do horário previsto para a bola rolar. Os times jogam no Rio de Janeiro pela ida da semifinal do torneio continental.

O Peñarol afirmou que o ônibus com os jogadores da equipe foi atacado. Um dos dirigentes do clube alegou, no Twitter, que o veículo rodou por duas horas no trajeto do hotel ao Nilton Santos e que foi alvo de pedradas.