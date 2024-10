Jornais exaltam noite de gala de Vini Jr: 'A caminho da Bola de Ouro'

Jornais internacionais exaltaram a atuação de gala de Vini Jr na virada do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (22), pela Champions League.

O que eles disseram?

AS (Espanha): "[Vini] Se iluminou depois de marcar o 2 a 2, aproveitando uma sobra após um mano a mano de Mbappé. Lá ele estava cheio de confiança e começou a resolver. Ele veio com gás no final: perto dos 45, ele marcou uma arrancada de seu próprio meio-campo com diagonal, aproveitando que Mbappé estava abrindo caminho e soltou um chute de pé direito para selar a vitória. E como toque final, outra jogada nos acréscimos para marcar ao disparar o 5 x 2. Um hat-trick a caminho da Bola de Ouro."

Marca (Espanha): "Se animou ofensivamente no segundo tempo. Se soltou, desequilibrou pela ponta esquerda e em uma arrancada vertiginosa acabou com o jogo com um golaço. Não ficou satisfeito com dois gols. Anotou o hat-trick, e Paris o aguarda [para a Bola de Ouro]."