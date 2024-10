Vini Jr pede torcida para vencer a Bola de Ouro: 'Passei por muitas coisas'

Vini Jr convocou a torcida de todo o mundo para receber a Bola de Ouro em premiação que será realizada na próxima segunda-feira (28), na França.

Sempre importante a torcida do Brasil e do mundo todo, que sempre me apoiou. Desde quando cheguei aqui, com 18 anos, passei por muitas coisas, mas sempre trabalhei muito com todo mundo. Viram o meu processo e entenderam que com o passar do tempo eu ia seguir evoluindo pela qualidade que eu tenho e tudo o que faço dentro do clube para melhorar, escutando as melhores pessoas. Tem uma entrevista que eu disse que queria que todos os brasileiros torcessem por mim e que na segunda isso aconteça. Vini Jr, à TNT Sports

Hat-trick na Champions

Vini Jr foi o nome da virada heroica do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (22), na Champions League. O brasileiro marcou três gols no segundo tempo e comandou a equipe na vitória por 5 a 2. Os alemães saíram na frente com 2 a 0, mas levaram a virada com o show do brasileiro e gols de Rüdiger e Lucas Vázquez.