Corinthians: Desespero só começa após três próximas rodadas, diz Arnaldo

Ele não pode ficar só com três pontos. Três pontos com uma vitória ainda dá pra sonhar com alguma coisa, por conta do número ridículo de vitórias que ele tem, e é critério de desempate. Se for pra ganhar três pontos, que ganhe uma vitória contra um dos concorrentes diretos [Vitória e Ciuabá].

Classificação e jogos Brasileirão

Seria até melhor ganhar do Vitória do que ganhar do Palmeiras, entre aspas, porque você tira seis do Vitória. Depois desses três próximos jogos, faltarão cinco e ele estará desesperado. Nesse período, ele precisa fazer mais do que ele vem fazendo fora de casa. Arnaldo Ribeiro

Próximos jogos do Corinthians no Brasileirão

Cuiabá (fora)

Palmeiras (casa)

Vitória (fora)

Mauro Cezar: Corinthians tem cenário terrível, e torcida vive na fantasia

O Corinthians vive uma situação terrível na tabela do Brasileirão, mas grande parte da torcida continua vivendo na fantasia, afirmou Mauro Cezar. Jogando como está, só uma aleatoriedade para o Corinthians escapar do Z4, disse o colunista do UOL.