Stephan Barcha e Chevaux Hex Lup Império Egípcio reinam em prova de velocidade no Indoor 5* de Genebra

Na quinta-feira, Stephan Barcha já havia garantido o segundo posto na prova de velocidade a 1.40m, sem faltas em 53s02, montando Dirka Império Egipicio. A vitória foi da suíça Barbara Schnieper com Judy KM, dupla que foi vice a 1.45m neste sábado, zerando em 53s02. A disputa contou com 77 conjuntos.

Neste domingo, acontece o GP Rolex, parte do Rolex Grand Slam of Showjumping, a 1.60m, a partir das 10h30. Stephan promete estar a postos com Chevaux Primavera Império Egípcio, égua BH com a qual foi campeão pan-americano e quinto colocado em Paris 2024. Além de Stephan, o cavaleiro olímpico Yuri Mansur também está competindo em Genebra.