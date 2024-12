Ana Candiotto busca seu primeiro título na decisão do São Paulo Tennis Classic

"Me sinto preparada para o desafio de amanhã. Estou em um bom momento e confiante. Quero fazer um bom jogo, entregar o meu melhor, com intensidade e cabeça fria, para buscar o título. Será a minha segunda final no profissional. A primeira foi no ano passado, em Curitiba. Espero contar mais uma vez com a torcida, que hoje fez a diferença nos momentos difíceis e me ajudou bastante. Agora é ir para cima", completou.

A semifinal deste sábado repetiu a partida que valia uma vaga na decisão do Torneio Internacional de Ribeirão Preto, disputado há duas semanas. Mas, desta vez, a brasileira construiu um final diferente e, por dois sets a zero, levou a melhor.

"Foi um jogo muito duro. Consegui começar muito bem, mas eu tinha perdido para ela há duas semanas e sabia que seria difícil. Me preparei para manter a concentração alta, sob pressão, e consegui fazer bem a minha parte. No final, sofri para fechar o jogo, mas faz parte. Sentia que estava trabalhando bem, que merecia e fico muito feliz por mostrar isso nesta última semana de competição do ano", finalizou Candiotto.