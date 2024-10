Com gol de Borré, Inter vence o Grêmio e volta à zona da pré-Libertadores

O Internacional venceu o Grêmio neste sábado (19) por 1 a 0, pelo Gre-Nal 443, válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Jogo foi disputado no Beira-Rio.

Gol do duelo foi marcado por Borré, que se redimiu após três chances perdidas. Com a vitória, o Inter foi a 49 pontos e entrou na zona de classificação para a Libertadores do próximo ano. O Grêmio se manteve na 12ª colocação, com 35 pontos, ficando mais próximo das equipes que fogem da zona do rebaixamento.

Como foi o jogo

Grêmio começou melhor, mas o Inter tomou conta do primeiro tempo. Os donos da casa tiveram maior posse de bola na primeira etapa e algumas boas chances de gol criadas: foram duas jogadas que passaram muito perto de Borré, que não conseguiu finalizar. O Tricolor teve dificuldades com a forte marcação da equipe comandada por Roger Machado, com apenas um chute contra o gol rival na primeira etapa.