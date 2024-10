Corinthians tem novidade e Flamengo vai com força máxima na Copa do Brasil

No Corinthians, Memphis Depay é desfalque, já que não foi inscrito na Copa do Brasil. Talles Magno fica como a maior novidade na escalação. Félix Torres retorna depois de desfalcar a equipe na volta da Data Fifa. Romero será o capitão.

O Flamengo tem retorno de titulares e vai com força máxima para o jogo. Gerson, Pulgar e De la Cruz reforçam a equipe, assim como Arrascaeta e Alex Sandro, que iniciaram a rodada do Brasileirão no banco.

No Maracanã, o Flamengo levou a melhor e venceu por 1 a 0. O rubro-negro briga por pelo menos um empate. O alvinegro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar sem pênaltis. Em caso de vitória mínima, a decisão vai para as penalidades.