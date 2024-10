São Paulo vê 'fritura fabricada' e reforça apoio a Zubeldía como técnico

O presidente Julio Casares esteve no vestiário do Brinco de Ouro após a vitória contra o Vasco e foi citado por Zubeldía na coletiva. Os dois tiveram uma conversa particular no CT da Barra Funda, onde o presidente reforçou seu apoio ao treinador e traçou planos para os jogos restantes da temporada.

O mandatário chegou a ser questionado sobre o termo 'fritura' no início do mês e rechaçou qualquer possibilidade. Depois da declaração, o Tricolor perdeu para o Cuiabá e piorou a situação, mas Casares se reuniu com Zubeldía após o jogo e demonstrou apoio.