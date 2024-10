Corinthians declara 'guerra' ao Flamengo antes de semi da Copa do Brasil

Domingo é guerra, assim como a torcida falou.É um jogo muito importante que pode levar a gente pra uma final de um campeonato muito importante. Vamos jogar de igual pra igual contra o Flamengo, mostramos no Maracanã que somos capazes, vamos entrar para ganhar e ir para a final. Tem um gosto especial jogar contra o Flamengo, foi o time que me abriu as portas para o futebol brasileiro da Série A Matheuzinho, lateral-direito do Corinthians

Emiliano Díaz, auxiliar do técnico Ramón, deixou claro que o clássico tem peso extra pelos desgastes entre as equipes, apesar de a situação do clube no Brasileirão ser a prioridade máxima.

Internamente, o Corinthians encara a "injustiça" da mudança de data da partida como combustível extra. A CBF havia agendado o confronto para acontecer entre os dias 16 e 17 de outubro, mas decidiu inverter com a rodada do Brasileirão por conta da Data Fifa.