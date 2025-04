Sinner quebra o silêncio e cita injustiça em caso de doping

Líder do ranking da ATP, Jannik Sinner afirmou que considera injusta sua suspensão do circuito por doping e que escolheu o "mal menor" ao entrar em acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada). Em sua primeira entrevista desde que aceitou um gancho de três meses, à Sky Sports, o italiano disse que "poderia ter sido pior" se não entrasse em um acordo.

"No final, você tem que escolher o mal menor e eu acredito que é isso que eu fiz. Mesmo que às vezes pareça um pouco injusto, tudo o que estou vivendo, mas então se eu olhar as coisas de uma perspectiva diferente, poderia ter sido pior. Ainda mais injustiça. É assim que é", disse Sinner à Sky Italia.

Sinner testou positivo duas vezes em testes para drogas no ano passado. Ele havia sido inocentado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que considerou que "não houve intenção de trapacear" e que a droga clostebol, um anabolizante e antibiótico, "não favorece benefício na performance", mas a Wada apelou. O atleta alegou que teria sido involuntariamente contaminado por seu fisioterapeuta.