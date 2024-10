Arnaldo: Corinthians tem último duelo em casa contra o Z4 e precisa ganhar

Não tem nada mais caro para um time do que ser rebaixado no Brasileiro. Não ganhar a Copa do Brasil não é um problema, seria até um bônus pela temporada que desde o início do ano pintava que seria muito difícil, mas ter chegado às semifinais já é um feito e já gerou bastante caixa no cofre do clube, porque a premiação é muito alta.

O Corinthians precisa de um respiro no Brasileiro, e esse é de fato o grande objetivo do Corinthians na temporada: não cair. Uma derrota hoje para o Athletico-PR deixa o Corinthians numa situação muito difícil. Tem muita gente que já escapou da zona da degola, provavelmente em definitivo, e o Corinthians e Fluminense não conseguem sair. A torcida está com a cabeça no lugar certo: o foco é no jogo de hoje. Alicia Klein

