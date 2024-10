Atlético reserva busca empate com Fortaleza e 'ajuda' Botafogo e Palmeiras

O Fortaleza pode ver as chances de título ficarem ainda menores no Brasileirão. O Leão do Pici até saiu na frente, mas levou o empate e ficou no 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (16), pela 30ª rodada do Brasileirão.

Marinho foi o personagem central da noite na Arena Castelão. O atacante colocou o Fortaleza na frente, viu Fausto Vera deixar tudo igual e acabou expulso após agredir Palacios no segundo tempo. Tinga também recebeu o cartão vermelho.

O Atlético-MG jogou a partida com uma equipe quase toda reserva. Gabriel Milito poupou as principais peças pensando na semifinal da Copa do Brasil.