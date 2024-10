São Paulo vence o Vasco com show de Lucas e dá paz a Zubeldía

Na segunda etapa, o Vasco tirou titulares já pensando no jogo de sábado válido pela semifinal da Copa do Brasil. Sem seus principais jogadores, os cariocas não esboçaram qualquer reação.

O Tricolor estreou a terceira camisa de sua nova parceria com a New Balance. O uniforme tem inspiração nas recepções do torcedor ao elenco no Morumbis e foi chamada de 'camisa que conduz'.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 50 pontos e vai fechar a semana na 5ª posição do torneio. Já o Vasco parou no 37 pontos no meio da tabela e pode perder posições.

O Tricolor volta a campo no dia 26, sábado, quando visita o Criciúma pela 31ª rodada do Brasileirão. Já o Vasco tem o decisivo confronto da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG neste sábado, às 18h30.

São Paulo vence e convence por 10 dias de paz