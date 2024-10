Santos leva virada da Chape em nova falha de Brazão e vê liderança ameaçada

O Santos segue com 56 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Novorizontino, que enfrenta o Mirassol na rodada. A Chapecoense, por sua vez, foi aos 37 pontos e assumiu a 13ª colocação.

Classificação e jogos Série B

O Santos volta a campo na próxima terça-feira (22), quando recebe o Ceará, às 19h (de Brasília). Na segunda-feira (21), a Chapecoense encara o Goiás, também em casa, às 20h. Os dois jogos são válidos pela 33ª rodada da Série B.

Como foi o jogo

O primeiro tempo começou devagar, mas terminou frenético na Arena Condá com aposta de Carille em destaque. Os movimentos iniciais mostraram duas equipes com propostas diferentes: a Chapecoense tentando trocar passes, e o Santos buscando ser mais rápido na definição das jogadas. Tudo começou a mudar a partir dos 30 minutos com um personagem central: Souza. O jovem da base santista evitou que o Peixe saísse atrás do placar salvando um lance em cima da linha e, pouco depois, deu a assistência para Guilherme colocar o time paulista na frente. A vantagem não durou muito porque, também pelo alto, a Chape deixou tudo igual nos acréscimos.

Mário Sérgio, da Chapecoense, e Luan Peres, do Santos, brigam pela bola em jogo da Série B Imagem: Liamara Polli/AGIF

O segundo tempo seguiu a linha do primeiro: pegando fogo no final e ainda tendo Gabriel Brazão como vilão para o Santos. A partida voltou em ritmo morno, sem muitos ataques de lado a lado. Tudo mudou quando o goleiro santista foi mal em falta que parecia despretensiosa e viu a Chapecoense passar à frente. Após fazer o terceiro, a equipe mandante relaxou e viu o Peixe pressionar e conseguir descontar, dando emoções fortes na reta final, ainda que sem sucesso na busca pelo empate.