Brasil reage com vitórias e dá salto imenso por vaga na Copa; veja chances

O Brasil tem mais de 90% de chance de se classificar para a Copa do Mundo de 2026, de acordo com cálculo do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Brasil com um pé e meio na Copa

O Brasil pulou para a quarta colocação com as vitórias na última Data Fifa, contra Chile e Peru. A equipe comandada por Dorival Junior chegou aos 16 pontos e respira mais aliviada na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. As seis primeiras seleções têm vagas garantidas na próxima Copa, enquanto o sétimo colocado vai para a repescagem mundial — os demais três países serão eliminados.

A seleção brasileira foi a 91,6% de chance de se classificar diretamente após a 10ª rodada. O time canarinho abriu quatro pontos de vantagem para a Bolívia, que ocupa a posição da repescagem, e cinco para a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação.