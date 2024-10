'Bancou Endrick': Igor Jesus é destaque na Espanha por momento na seleção

O jornal espanhol acrescentou que a atuação do atacante "alimenta a proposta maluca" de Lula à CBF. Na última semana, o presidente do Brasil defendeu que a seleção seja convocada apenas com jogadores que atuem no futebol nacional.

A publicação contou a história do jogador, que cumpriu uma promessa feita à mãe e que recusou jogar pelos Emirados Árabes. Há cerca de dez anos, ele havia afirmado à mãe que um dia ela o veria na seleção nacional. Ele até teve chance de se naturalizar e defender outro país, mas retornou ao Brasil após destaque no Oriente Médio, superou uma lesão que o afastou dos gramados por quase um ano e veio a ser convocado por Dorival Jr para esta Data Fifa.

Igor Jesus comemora gol marcado pelo Brasil contra o Chile nas Eliminatórias Imagem: RODRIGO ARANGUA/AFP