Mauro Cezar: Corinthians é o vizinho que não paga condomínio e tem carrão

Mauro Cezar Pereira criticou no UOL News Esporte desta terça (15) a declaração do CEO do Corinthians, Fred Luz, sobre a dívida com o Cuiabá, concorrente na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Segundo o colunista do UOL, o Timão se tornou aquele vizinho que não para o condomínio e ostenta uma vida de luxo com direito a carrão.

'Declaração do CEO do Corinthians piora as coisas': "A contratação do Memphis é o símbolo dessa inconsequência na gestão do Corinthians, e essa declaração do Fred Luz piora as coisas. Eu imagino o pessoal do Cuiabá bem mais incomodado depois de ouvir isso, nem preciso falar do presidente do clube, mas o torcedor, a pessoa envolvida com o clube. Ah, eu escutei lá do Fred Luz, CEO do Corinthians, que eles não podem pagar , mas a gente tem que ter paciência e compreensão. Isso dá mais raiva ainda, é um tapa na cara. Desse jeito, não vamos pagar, ele comunica que não vai dar para pagar. Se você corta custos, começa a renegociar dívidas e demonstra que a sua preocupação e a sua prioridade é pagar as dívidas , ok, o credor vai ter paciência - bem, esse cara finalmente quer organizar a vida dele, então vamos ver o que ele tem para me oferecer para não brigar na Justiça para receber esse dinheiro, receber parcelado, aceitar um parcelamento, aceitar uma condição diferente".

'Não paga condomínio e tem carro de R$ 1 milhão': "Mas quando o cara mora num condomínio de alto padrão, com churrasqueiras diversas, piscina coberta, piscina aquecida, quadra de tênis, campo de futebol, salão de festa, tem tudo, é um condomínio com todo conforto, o condomínio é caro, custa um bom dinheiro, mas o sujeito mora lá e não paga condomínio... Usa todos os espaços, traz amigo de fora, mas não paga condomínio. Aí você chega na garagem do prédio, o cara sai num carro de R$ 1 milhão, um carrão importado, mas esse cara não paga condomínio. Aí você vai no restaurante , ele está lá comendo no restaurante. Aí um dia você tromba com ele, está cheio de malas com a família para pegar um voo internacional e viajar pra Europa. Aí no outro dia você vê o filho dele com o uniforme do colégio mais caro da região. Aí você vai na academia do prédio, o cara está lá com o personal trainer fazendo atividade física, ele e a mulher. Esse cara tem uma vida confortável e não paga o condomínio. É isso. No condomínio do Brasileirão, tem alguém que não está pagando, mas está competindo de forma desigual com seus adversários".