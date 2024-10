França bate Bélgica em jogaço com pênalti perdido, gol anulado e expulsão

Imagem: ANP via Getty Images

A França superou novamente a ausência de Mbappé, venceu a Bélgica por 2 a 1 em um jogo eletrizante disputado em Bruxelas e, de quebra, ficou mais perto de cravar sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações. O duelo da 4ª rodada do Grupo 2 teve gol anulado, pênalti perdido e expulsão nos minutos finais.

Kolo Muani chamou a responsabilidade e foi o "cara" do time de Didier Deschamps com dois gols — Openda balançou as redes para os donos da casa.

Os franceses foram aos 9 pontos, um atrás da Itália, e podem se garantir na próxima fase já na próxima rodada. Os belgas, por outro lado, se complicaram na tabela e estacionaram nos 5 pontos.