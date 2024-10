Apostas: Palmeiras e São Paulo ignoram acusações e delator sem prova em CPI

Do lado do São Paulo, a reportagem apurou que o depoimento causou revolta. As falas de Rogatto foram classificadas como "irresponsáveis e inconsequentes" por pessoas da alta cúpula são-paulina.

O clube viu as falas como completamente vagas e sem evidências. O Tricolor classifica as acusações como um desserviço, não como um depoimento sério.

Procurados, tanto o Tricolor quanto o Verdão informaram que não se manifestariam sobre o caso.

O que disse Rogatto

Vou deixar entrelinhas. Estes são grandes, são literalmente grandes. Não posso enfrentar a Leila, eu não vou, é loucura da minha cabeça. Não vou enfrentar o presidente do São Paulo. Mas tem fundamento, total. Minha opinião? Está nítido, é só olhar os gols [Palmeiras 5 x 0 São Paulo]. Confesso que foi um jogo que apostei e ganhei.