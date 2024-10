Zagueiros do Palmeiras aparecem entre melhores jovens do mundo em ranking

O zagueiro Murilo, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, é outro brasileiro no ranking.

Classificação e jogos Brasileirão

Reis aparece na 6ª posição com 80,6 de índice, enquanto Naves é o 9º, empatado com Martin Vitík (Sparta Praga) com 78,6. Os atletas receberam notas até 100 pontos no índice de desempenho do CIES.

Levi Colwill (Chelsea) é o líder do ranking com 89,2 pontos, Ryan Flamingo (PSV) é o segundo com 86,5, e Willian Pacho (PSG) fecha o Top 3 com 83,3.

Veja o ranking completo