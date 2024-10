Filipe Luís é solução política e desesperada do Flamengo, diz Arnaldo

No UOL News Esporte desta terça-feira (1), o comentarista Arnaldo Ribeiro analisou que Filipe Luís como técnico interino do Flamengo é uma "solução política desesperada" dos dirigentes rubro-negros, que estão de olho nas eleições. Além disso, é uma tentativa de chamar a torcida para o duelo contra o Corinthians na Copa do Brasil, disse ele.

'Filipe Luís é uma solução política desesperada do Flamengo': "Eu vejo como uma solução política, já que os tempos do Flamengo são muito políticos — uma solução política desesperada na única frente que o Flamengo ainda tem possibilidade de conquista nessa temporada, que é a Copa do Brasil".

'Virar a chave da vaia para o aplauso contra o Corinthians': "Analisando o comportamento do Tite e sobretudo o comportamento da torcida do Flamengo em relação ao Tite, a direção optou por essa troca às vésperas do confronto com o Corinthians em casa. Imagine o ambiente para Flamengo e Corinthians com o Tite treinador, a gente teve uma amostra contra o Athletico-PR: ninguém foi no estádio e todo mundo xingou o treinador. A tentativa do Filipe, que é um jogador que tem muita aceitação com a torcida rubro-negra, é virar a chave da vaia para o aplauso, para o incentivo na partida de quarta-feira. Acho que não tem nenhum projeto aí, nenhum plano".