Jogador de 21 anos morre após choque feio com goleiro rival; assista

Helar Gonzales Altamirano, jogador do Real Titan, morreu aos 21 anos após um choque de cabeça na partida de sua equipe diante do Defensor Nueva Cajamarca, válida pela Copa Peru (assista ao lance abaixo).

O que aconteceu

O atleta desabou no gramado ao disputar uma bola pelo alto com o goleiro rival já no 2° tempo do confronto, que foi disputado no domingo (6) e acabou em 1 a 1.

Logo depois do choque, ele chegou a mexer as pernas, mas ficou desacordado. Imediatamente, o jogo foi paralisado, e os jogadores dos dois times chamaram a ambulância em meio ao desespero.