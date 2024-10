Esportes da Sorte e Reals procuram governo e creem em erro após ausência

Já a Reals também está em contato com o governo e aguarda uma resposta. O site entende entende que tenha preenchido todos os requisitos necessários desde o prazo da primeira licença.

Athletico, Bahia e Corinthians têm a Esportes da Sorte como patrocinadora máster, enquanto o Grêmio estampa a empresa no peito de seu uniforme — o Palmeiras também tem ligação com a casa, mas somente no futebol feminino.

A Reals, por outro lado, estampa sua marca no Amazonas e no Coritiba, que disputam a Série B.

As duas casas não estão entre as empresas regulares divulgadas pelo governo. Ao todo, são mais de 190 sites ligados a 89 empresas diferentes.

Por meio de nota, a Reals informa que "já entrou em contato com o Governo Federal e aguarda a resposta formal do SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas). A empresa reitera que, desde o primeiro prazo para solicitação da licença, cumpriu integralmente todos os requisitos estabelecidos". A Esportes da Sorte ainda não se manifestou.

Quais bets estão aptas?