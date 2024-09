Corinthians pagou R$ 15 mil para mãe de santo irmã de Luxa, diz Citadini

Profissionalismo. Parceria internacional. Planejamento. Craques. Aspectos técnicos, táticos, físicos, mentais... Futebol tem tudo isso, mas, às vezes, a solução vai além... Ou melhor, vem do além.

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Antonio Roque Citadini, conselheiro vitalício do Corinthians e vice-presidente de futebol do clube entre 2001 e 2004, revela, em entrevista ao "Histórias do Esporte" do UOL, a exótica (e/ou esotérica) maneira que se deu a recuperação do Timão no Paulistão de 2001, quando contou com ajuda espiritual para sair da lanterna e conquistar o título.

"Quando o Luxemburgo era técnico, nós tivemos um primeiro turno do Campeonato Paulista muito ruim. Tomávamos gol o tempo inteiro, perdíamos. Chegamos a ficar em último lugar. Tinha um funcionário do Corinthians, falecido, o seu Odilon, que ficava o dia inteiro lá. Ele, um dia, disse: 'olha, nós temos aqui um bom trabalho espiritual para a equipe se recuperar no campeonato'."