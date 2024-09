Mauro Cezar detona: 'Arrasca se arrasta! De la Cruz parece pregado na cruz'

No Posse de Bola, Mauro Cezar Pereira dividiu a conta da eliminação do Flamengo na Libertadores. Segundo ele, os dirigentes são os maiores culpados e Tite tem muita responsabilidade, mas não se pode fechar os olhos às atuações ruins de jogadores como Arrascaeta e De la Cruz.

'Arrascaeta se arrasta há anos. De la Cruz parece pregado na cruz': "Claro que os maiores responsáveis por isso tudo são sempre os dirigentes do Flamengo. E os jogadores não dá para também ignorar que o Arrascaeta se arrasta há anos, o Arrasca se arrasta, e o De la Cruz parece que está pregado na cruz, porque também se arrasta, nunca está em forma. O que acontece? De quem é a responsabilidade? Quem cobra, quem questiona? Parece que ninguém, então o Tite é o grande responsável na Libertadores, mas esse pacote tem muitos personagens".

'Jogadores sempre passam em branco. Falta cobrança!': "Se mais uma vez apenas cortarem a cabeça do técnico sem fazer cobranças veementes aos jogadores, já que os dirigentes vão ser cobrados nas urnas, se esses que votam para presidente do Flamengo tiverem alguma preocupação com o futebol. Se for a turma da piscina, não adianta, porque parece que a piscina está bonita, dizem que a Gávea está um brinco, sabe? É um pacote e dentro desse pacote tem vários responsáveis: o Tite é um deles, mas notem que isso está acontecendo há anos com vários treinadores e os jogadores sempre passam em branco. Falta cobrança!"