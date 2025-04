Vasco é superado pelo Ceará e perde a chance de 'dormir' líder do Brasileiro

O Ceará apostava na marcação pressão na saída de bola e ela surtiu resultado aos 28. João Victor recuou mal, Mugni aproveitou e cruzou para Pedro Raul completar para as redes. O time carioca sentiu o golpe, mas viu o time da casa tirar o pé e apenas administrar a vantagem até o fim do intervalo.

O Vasco voltou do intervalo com mudanças, mas aos 10 minutos Payet teve que deixar o campo por lesão. Mesmo assim, o time manteve um bom volume ofensivo com boas triangulações, porém sem efetividade. Com o passar do tempo, passou a ser desorganizado, com Vegetti tendo que sair diversas vezes da área para buscar o jogo.

Conduzindo a vantagem, o Ceará aproveitou a única chance que teve na segunda etapa e ampliou o placar. Guilherme escorou de cabeça e Pedro Raul, bem colocado, só conferiu para as redes, aos 35. O Vasco ainda conseguiu esboçar uma reação aos 47, com Vegetti descontando de cabeça, mas já era tarde demais.

O Vasco agora se concentra no clássico contra o Flamengo, marcado para o sábado, às 18h30, no Maracanã. Já o Ceará atua somente na segunda-feira, às 20h, contra o Bahia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, encerrando a quinta rodada do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 VASCO