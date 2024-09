Ninguém confia? Romero é um dos que mais joga, mas vê concorrência aumentar

"Ninguém confia, mas estou sempre ajudando". Esta foi uma das frases ditas por Romero na zona mista da Neo Química Arena após marcar duas vezes na vitória do Corinthians sobre o Atlético-GO, em jogo do Campeonato Brasileiro. O paraguaio é um dos que mais atuaram pelo alvinegro no ano — mas se vê diante de um concorrente de peso.

Artilheiro contestado?

O atacante está no top 5 dos atletas que mais jogaram pelo Corinthians na temporada, com 45 jogos. O atacante só fica atrás de Raniele (47), Garro (46), Hugo (46) e Wesley (46).

Romero é um dos mais assíduos do Corinthians na atual temporada Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Este índice, provavelmente, seria maior sem a disputa da Copa América. Convocado para representar o Paraguai no torneio continental, Romero perdeu seis partidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro — e o clube não venceu nenhum duelo nestes compromissos.