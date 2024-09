Simeone aprova 'extraordinário' Depay no Corinthians: 'Qualidade enorme'

Álvaro Morata também desejou sucesso ao ex-companheiro de Atlético: "O Memphis é um fenômeno como jogador e como pessoa. Espero que seja muito feliz. E agora dou meu apoio ao Corinthians no Brasil graças a ele. Tenho certeza de que será um grande espetáculo".

Depay iniciou a partida contra o Atlético-GO no banco e se encantou com a atmosfera da Neo Química Arena.

Para ser sincero, você não pode comparar a atmosfera daqui com nenhum estádio. Então, um grande aplauso para os torcedores. Eu acho que nós, como jogadores, jogar aqui, é muito especial ter um público como este em cada jogo porque isso nos empurra para a frente e eu acho que estamos em um momento em que precisamos disso. Então, nós vamos tentar o nosso melhor e trazer mais para o jogo, para ganhar os jogos para o clube, para os torcedores. Memphis Depay, após estreia pelo Corinthians

O Corinthians tenta deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. O Alvinegro tem os mesmos 28 pontos do Criciúma — primeiro time fora do Z4 — mas possui uma vitória a menos.

O próximo compromisso do Alvinegro será contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. O jogo de volta das quartas de final acontece nesta terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O clube paulista venceu a primeira partida por 2 a 0.