Ferj critica arbitragem de Vasco x Palmeiras: 'Divergência de critérios'

1- O lance dentro ou fora da área é factual, ou seja, não precisa ir à ARA (Área de Revisão): igual a bola entrou ou não entrou. Portanto, a chamada foi para convencer o árbitro de não pênalti, e aí ele mudou de posição.



2- A divergência gritante de critérios fica cada vez mais evidenciada.



3- Fica muito claro o que estamos falando repetidas vezes: o maior problema está na qualidade da instrução. Não existe nenhuma direção, não de padronizar, mas ao menos de tentar aproximar critérios. Subir o sarrafo para o erro claro e óbvio, e não descer para verificar se a decisão do árbitro foi correta.



4- A chave é estabelecer critérios de intervenção para cima e linguagem objetiva e clara do árbitro de campo para o VAR, inibindo prováveis sintomas de ansiedade do VAR para apitar os jogos.



5 - Se foi estabelecido em reunião que o VAR não devia falar para não induzir, mas apenas sugerir a revisão, quando for o caso, e fornecer as imagens, fica a pergunta: E agora, José?"

Como foi a conversa do árbitro com o VAR

Árbitro: "Eu vi a mão, mas eu não vejo se foi dentro ou fora [da área]"

VAR: "A mão está protegida aí. Se não bate na mão, bate no corpo. Ele [Vanderlan] está tirando o braço. Se a bola não pega na mão, pega no corpo do jogador"

VAR: "Klein, o jogador do Palmeiras está protegendo a mão no lance. Se a bola não pega na mão, ela pega na nádega, no corpo. Estava, a princípio, aparentemente dentro da área".

Árbitro: "Ok, então vou ter que ir lá olhar"