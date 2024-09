Colunistas discordam sobre polêmica de Vasco x Palmeiras: 'Não faz sentido'

A decisão do VAR no suposto pênalti para o Vasco na vitória do Palmeiras foi polêmica? No Posse de Bola, os colunistas Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri e Mauro Cezar Pereira divergiram sobre a questão.

Arnaldo afirmou que o lance era de interpretação do árbitro de campo, não do VAR; para Mauro e Danilo, o árbitro de vídeo seguiu o protocolo.

Danilo Lavieri: 'O protocolo do VAR foi plenamente respeitado'