Hernan: Com futuro incerto, Gabigol 'foca no hoje' e cogita adeus grandioso

Ah, mas se não renovar no fim do ano. Beleza, ele vai seguir o futuro dele e ele quer uma despedida digna do tamanho que ele tem no Flamengo, do tamanho das conquistas que ele teve no clube. Então, esse é o pensamento do Gabigol hoje: viver o momento, o amanhã vai resolver depois. O que ele quer é sair grande do Flamengo, do tamanho que ele construiu a carreira dele no Flamengo, dos títulos que conquistou. André Hernan

Corinthians: Após susto, Depay só pode jogar 30 ou 40 minutos, diz Samir

Após o susto na estreia com a camisa do Corinthians, Memphis Depay está relacionado para o jogo de hoje (24) contra o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela Sul-Americana. Memphis não teve lesão constatada no tornozelo e tem condições físicas de atuar de 30 a 40 minutos, apurou Samir Carvalho.

Rodrigo Nestor sumiu? Por onde anda o herói do São Paulo na Copa do Brasil