Corinthians: Após susto, Depay só pode jogar 30 ou 40 minutos, diz Samir

Após o susto na estreia com a camisa do Corinthians, Memphis Depay está relacionado para o jogo de hoje (24) contra o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela Sul-Americana. A informação é do colunista Samir Carvalho, no De Primeira.

Memphis não teve lesão constatada no tornozelo e tem condições físicas de atuar de 30 a 40 minutos, apurou Samir. A má notícia é o desfalque de Talles Magno, que sentiu lesão muscular. O Timão venceu o jogo de ida por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para garantir a vaga na semifinal do torneio continental.