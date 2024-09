Pupilo de Sampaoli fala de quase ida para o Corinthians: 'Não me arrependo'

Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado. Qual é a decepção? Eu, com 46 anos, ser procurado para ser treinador do Corinthians, eu acho que eu só tenho que estar muito feliz. Conversei muito com a minha esposa, com a Fabi, disse que tudo no momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer, e eu tive a oportunidade de ir para o Goiás, não me arrependo, e torço muito pelas pessoas, porque são pessoas do bem lá no Corinthians, e eu tenho certeza que eles vão dar a volta por cima.

O interesse do Corinthians em Márcio Zanardi vinha de antes. Ainda em janeiro, o presidente Augusto Melo tentou a contratação do técnico para ser o treinador da equipe sub-20, cargo que o próprio já havia comandado no Timão anos atrás. Zanardi conta que recusou o convite por estar em outro momento da carreira, mas sabia que logo isso iria mudar.

"Eu tive uma conversa com o presidente em janeiro. Ele quis me contratar para ser treinador do Sub-20 e ser auxiliar técnico da casa. Eu estava na pré-temporada com o São Bernardo. Eu falei para o Augusto que já estava há quatro anos no profissional, eu acho que a minha história de auxiliar e de base ficou para trás. Fiquei muito lisonjeado, mas eu não vou aceitar esse convite porque eu tenho outros caminhos. Disse que iria encontrar o Corinthians no Campeonato Paulista, você vai ver o meu trabalho. E foi o que aconteceu. Ganhei de um a zero, com um a menos. Fizemos um trabalho e veio o convite, só que teve a questão do regulamento".

'Pupilo' de Sampaoli

Márcio Zanardi, ex-técnico do Goiás, já comandou as categorias de base de Santos e Corinthians Imagem: Reprodução/Instagram/@marcio.zanardi

Ganhar a confiança e estar no dia a dia com Sampaoli é para poucos, e Márcio Zanardi pode dizer que teve esse privilégio. No Santos, o técnico ajudou o argentino no desenvolvimento de treinamentos com o elenco, com foco na integração de jovens do sub-20 e 23, categorias em que comandava.