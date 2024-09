Leão + tigresa = ligre: por que animal causou polêmica para Depay

O ligre: medidas impressionantes e problemas de saúde

Animal é cruzamento de leão com tigresa. O bicho é o maior felino existente, pois o cruzamento das espécies bloqueia uma enzima que inibe o crescimento, de acordo com a Folha de S.Paulo.

Maior ligre já visto entrou para o Livro dos Recordes. Segundo o Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, Hércules tinha mais de 400 quilos com apenas três anos.

Intervenção humana é utilizada para o nascimento de ligres. Conforme citado por Depay, o ligre "nasce com humanos". Na natureza, dificilmente os animais de diferentes espécies cruzariam de forma espontânea, dando origem ao libre nas florestas ou savanas.

Resultado do cruzamento entre duas espécies diferentes é chamado de animal híbrido. Exemplo de animal híbrido, o ligre carrega características genéticas das espécies que o geraram, podendo atingir um tamanho cem vezes maior do que um gato doméstico, e o dobro do tamanho de um leão africano.

Animais híbridos podem sofrer com problemas de saúde. Segundo a PETA (sigla em inglês para People for the Ethical Treatment of Animals), uma das principais organizações de direitos animais do mundo, os ligres frequentemente nascem via cesariana por conta da predisposição ao gigantismo, e muitas vezes não sobrevivem. "Como todos os grandes felinos híbridos, eles frequentemente sofrem de defeitos neurológicos, esterilidade, câncer, artrite, falência de órgãos e diminuição da expectativa de vida", explica a PETA. Ainda de acordo com a ONG, animais como o ligre são "criados para sofrer" em nome do lucro daqueles que os expõe.