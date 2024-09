Gabigol no Flamengo parece com Dudu no Palmeiras? Colunistas debatem

No Posse de Bola, os comentaristas Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri compararam a situação de Gabigol no Flamengo à de Dudu no Palmeiras — ambos ídolos, mas sem moral e no fim da fila do elenco.

Arnaldo: "O Gabigol tem 28 anos, nunca teve uma lesão séria na carreira e nem ser considerado nesse momento de frente tripla é uma questão. O Tite deveria ter lançado Gabigol aos leões no jogo da volta da lesão do Pedro, pelo Brasileiro. Ou pela Copa do Brasil, contra o Bahia, colocar para experimentar, já com a vantagem. Daria para comparar com o James Rodríguez, que agora está na reserva do Rayo Vallecano: põe o cara aos leões, vai lá, Maracanã, começa jogando um jogo importante. Se não der certo, tira no intervalo e vai pro fim da fila, mas não teve esse momento".

Lavieri: "Arnaldo, sua comparação seria até melhor com o Dudu".