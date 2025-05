Sob comando de Fernando Diniz, Vasco inicia preparação para duelo contra o Lanús

Nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Vasco iniciou sua preparação visando o confronto contra o Lanús, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A bola rola nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires, na Argentina.

Esta será a primeira partida de Fernando Diniz no comando da equipe. Ele vai iniciar seu trabalho com o Vasco na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe está há oito partidas sem vencer na temporada.