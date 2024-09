Botafogo x São Paulo: 'Zubeldía foi melhor que Artur Jorge', diz RMP

O colunista Renato Maurício Prado analisou no Fim de Papo - Prorrogação que Luis Zubeldía levou a melhor sobre Artur Jorge no duelo de técnicos no empate sem gols entre São Paulo e Botafogo, no Nilton Santos, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores.

'Zubeldía foi melhor que o Artur Jorge': "Eu acho que o Zubeldía foi melhor que o Artur Jorge. O Artur Jorge, que eu considero um excelente treinador, hoje caiu na teia de aranha do Zubeldía. Não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo e no segundo tempo ficou totalmente enrolado".

'Botafogo esteve arriscado até a perder': "No segundo tempo, o Zubeldía mexeu, o São Paulo melhorou e no final das contas o Botafogo esteve arriscado até perder, porque o Calleri perdeu uma oportunidade que ele normalmente não perde — cara a cara com o goleiro, ele chapou pra fora".