Déjà vu? Com Estêvão, Palmeiras tem coincidências com 'roteiro' de 2023

O Flamengo segue vivo na Libertadores e Copa do Brasil. O Botafogo está nas quartas de final da Libertadores e o Fortaleza na mesma fase da Sul-Americana.

Um 'season finale' entre líder e vice renderia ainda mais emoção do que no ano passado: o duelo entre Botafogo e Palmeiras ocorrerá na 36ª rodada e poderá ser ainda mais decisivo caso a disputa no topo da tabela se mantenha igual até lá.

Em 2023, a virada do Palmeiras sobre o Botafogo no Nilton Santos por 4 a 3 foi na 30ª rodada - partida que os palmeirenses consideram o jogo do título e a derrocada do então líder Botafogo.

É no 'gelado' Estevão, em Abel e nos 'Vingadores' do Palmeiras que está a esperança do torcedor em repetir o final feliz de 2023 e soltar o grito de campeão novamente, com o brilho de uma Cria da Academia.