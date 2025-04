Fora de casa, São José bate Caxias do Sul e complica rival no NBB

? NBB CAIXA (@NBB) April 11, 2025

Com a vitória, o São José chegou a oitava posição, com 50 pontos. Por sua vez, o Caxias do Sul continua na 14ª colocação, com 43. Ambos os clubes estão na zona dos playoffs, mas só os paulistas já garantiram vaga. Dos 18 times, 16 avançam às oitavas de final.

O São José volta à quadra na próxima sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Pato Basquete. Já o Caxias do Sul visita o Corinthians nesta quarta-feira, às 20h30.

O jogo

Em um primeiro quarto equilibrado, o São José começou melhor, vencendo por 20 a 19. A defesa da equipe paulista teve ótimo desempenho no início do jogo, limitando o Caxias do Sul a um baixo aproveitamento de arremessos, com apenas 30% de acerto.

O Caxias do Sul conseguiu alcançar o empate no segundo quarto, deixando o placar em 39 a 39. O destaque foi o ala-armador americano Shamell Stallworth, que marcou nove pontos.