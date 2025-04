Fortaleza anuncia a contratação do meio-campista Rodrigo Santos

Seja bem-vindo ao Leão, Rodrigo! ??#FortalezaEC pic.twitter.com/CNyregEpQ8

? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) April 12, 2025

"Um meio-campista moderno, que tem características de força, com a capacidade de marcar e de chegar no ataque. Um jogador de 24 anos, agregando juventude ao elenco, com muita vontade de jogar no Fortaleza, em uma Série A e Libertadores. Um atleta que foi extremamente disputado na janela de contratações, despertou a atenção de diversos clubes, mas conseguimos chegar no acordo com o Maringá e com o atleta, foi o principal destaque da equipe, que foi Vice-Campeão Paranaense", disse o CEO Marcelo Paz.

"Vem para reforçar o meio de campo. O atleta passou pelo crivo do CIFEC, Vojvoda e Departamento de Futebol. Acreditamos muito que ele tem um perfil pra chegar, surpreender, colaborar e ser um grande atleta para o Fortaleza nos próximos anos", completou.

O meio-campista é cria do Bahia e defendeu o Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro na última temporada.