'Ratos de Praia', Renato Gaúcho e Edmundo revivem reportagem dos anos 90

Renato Gaúcho atuou com Japa, e Edmundo fez dupla com Bruno Barros. O palco foi o mesmo de 1997: a praia do Leme.

A disputa teve dois sets, e Edmundo levou a melhor sobre o ex-colega de profissão, conquistando a primeira Taça Gatorade.

O evento ainda teve a presença de Cícero Mello, responsável pela reportagem que é lembrada até hoje pelos fãs dos ex-jogadores. A ideia do desafio partiu da Isla Brasil.