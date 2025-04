Neymar diz que Santos está no mesmo nível do Corinthians, mas destaca Palmeiras: 'Acima'

Sem jogar desde o final de fevereiro, Neymar está empolgado com as chances do Santos no Campeonato Brasileiro. O meia-atacante, disse durante, entrevista que a equipe de Vila Belmiro está atrás apenas de Botafogo, Palmeiras e Flamengo, e no mesmo nível de Corinthians, Internacional e Atlético-MG.

"Hoje, vejo muitos times iguais ao Santos. Palmeiras é um que está acima por ter um mesmo time já há muitos anos. Flamengo, pelo elenco que tem. Botafogo também fez um grande ano em 2024 e manteve a base. Já junto com o Santos vejo Internacional, Atlético-MG e Corinthians", falou o craque à Cazé TV.

O camisa 10 também elogiou seus atuais companheiros e acredita que o grupo vai surpreender e brigar por coisas grandes na competição.