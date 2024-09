'Palmeiras vai precisar de todo mundo nessa reta final', afirma Massini

O jogo contra o Criciúma ficou fácil, um gol com poucos segundos, 3 a 0 com menos de 20 minutos e aí ficou tranquilo, mesmo com a expulsão do Caio Paulista. Alguns jogadores entraram, Veiga que fez um gol de falta, Dudu entrou bastante aplaudido. O Palmeiras vai precisar de todo mundo nessa reta final. Agora mais dois jogos fundamentais: o Vasco lá em Brasília e o Atlético-MG em Campinas. Palmeiras precisa somar duas vitórias para entrar em outubro se não líder, muito próximo e com a diferença menor para o Botafogo. Lembrando que tem confronto direto no Allianz contra o Botafogo e o Fortaleza.

