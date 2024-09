Destaque da final, Vic explica máscara na comemoração e convoca corintianos

Grande nome do primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino entre Corinthians e São Paulo com dois gols e uma assistência, Vic Albuquerque explicou por que usou uma máscara na comemoração neste domingo (15) e convocou a torcida para a segunda partida. As Brabas venceram por 3 a 1 no MorumBis e podem conqistar o hexa no domingo que vem na Neo Química Arena.

O que aconteceu

Vic Albuquerque vestiu uma máscara do personagem "Flash" para comemorar o segundo gol do Corinthians, o primeiro dela na partida, aos 4min do segundo tempo. A comemoração rendeu-lhe um cartão amarelo.