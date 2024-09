Técnicos na CBF: Dorival patina, enquanto Ramon ganha novo ciclo na sub-20

"É entender onde você quer chegar. Ninguém quer perder. Mas você não vai só ganhar. Vai ter momentos que vamos passar dificuldades. Tomara que esse ciclo seja super positivo", disse Ramon, depois de um dos amistosos contra o México, em São Januário, na data Fifa passada.

Infelizmente, não conseguimos a vaga nas Olimpíadas. Eu, como líder e treinador, logo depois assumi parcela gigantesca em relação a isso. Não fui o primeiro (a não se classificar). Espero que seja o último, e o Brasil nunca mais fique fora.

Ramon Menezes

Ramon repete uma frase com frequência: "Sou funcionário da CBF". Isso serve para dizer que topa os desafios que Ednaldo colocar diante dele — como treinar interinamente a principal — e também que ele toca a vida na entidade, enquanto não aparecer o presidente dizendo o contrário. Mesmo com o grau de pressão elevado depois dos recentes resultados ruins.

"Todo mundo que esteve envolvido, principalmente eu, sofreu muito ver as Olimpíadas e o Brasil não estando ali. Agora, estou tendo a chance de fazer um novo ciclo. Bem mais experiente. Passar para esses atletas até mais do que eu passei para a outra geração e continuar trabalhando. Me sinto honrado de poder iniciar esse projeto. Só que vamos buscar ser mais vitoriosos", comentou.

Revendo problemas

Ao iniciar um novo ciclo, Ramon sabe que tem algumas dificuldades novamente pela frente. A primeira é treinar um time na data Fifa, nos amistosos, sem ter a certeza/garantia de liberação desses jogadores para as competições.